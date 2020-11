"Lursoft": 98,6% aktīvo uzņēmumu Latvijā ir mikro un mazie uzņēmumi

Analizējot mazā biznesa īpatsvaru reģionos, "Lursoft" secinājis, ka it visās teritorijās mikro un mazie uzņēmumi veido vairāk nekā 98% no kopējā reģistrēto uzņēmumu skaita. Savukārt, rēķinot uzņēmumu sadalījumu pa reģioniem, vairāk nekā puse jeb 51,1% no visiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā, bet 20,1% - Pierīgā.