Viņķele: Latvija dara brīnumus cīņā ar Covid-19

tostarp par to, ka veselības sistēma nav nodokļu iekasēšanas instruments.

Pēc politiķes vārdiem, krīze parādījusi, ka pie augstas sabiedrības nevienlīdzības ir zema uzticība pastāvošai varai. "No vienas puses, valsts pārvalde vairākus gadus tika apsaukāta, sakot, ka tā nav efektīva, bet pašlaik mēs visi apzināmies, ka tieši valsts pārvalde ir tā, kura šādas krīzes var palīdzēt pārvarēt, jo šādu krīžu vadība nevar būt politiska," teica ministre.

Viņa norādīja, ka sabiedrība pašlaik ir pakļauta populistu saukļiem, bet par to nevajadzētu brīnīties, jo populismam pakļautā sabiedrības daļa esot īpaši apdraudēta, jo viņu ienākumi krīzes laikā krīt un "rada zināmu neskaidrību".

"Pašlaik tiek strādāts pie vakcinēšanas kampaņas, bet ir jāapzinās, ka pašlaik neviens nevar skaidri atbildēt par vakcīnas efektivitāti un imunitātes noturību pēc tās. Līdz ar to stāstīt cilvēkiem par to, cik ilgi šī imunitāte būs, mēs nevaram, bet valsts informēs par to, kā noritēs vakcinēšanās process," uzsvēra Viņķele.