No pirmdienas atkal būs atļauti reisi uz Čehiju un Šveici

Pašizolācija arī no sestdienas būs jāievēro pēc atgriešanās no visām Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sarakstā esošajām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu, vienlaikus no pirmdienas atkal būs atļauti regulārie pasažieru pārvadājumi uz Čehiju un Šveici, liecina SPKC apkopotie dati.