Saeima pieņem izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Deputāte Ļubova Švecova šo likumprojektu nodēvēja par "šedevru", uzsverot, ka tas tostarp ir "mazo uzņēmumu iznīcināšanas šedevrs". Opozīcijas deputāti kopumā bija ļoti negatīvi noskaņoti par piedāvātajām izmaiņām, asu kritiku veltot gan grozījumu kvalitātei, gan to ietekmei uz uzņēmējiem, kuri līdz šim strādājuši MUN režīmā.

Opozīcijas politiķi bija piedāvājuši virkni citu variāciju, kā varētu pārskatīt MUN režīmu, to darot saudzīgāk, nekā to piedāvā darīt koalīcijas politiķi un valdība. Priekšlikumos tika ietverta gan Igaunijas, gan Francijas pieredze, taču

Deputāti no opozīcijas flanga arī uzsvēra, ka ir aplami MUN režīmu reorganizēt tikai tāpēc, ka daļa uzņēmēju to izmanto negodprātīgi. Opozīcijas politiķi šādu rīcību salīdzināja gan ar mājas nodedzināšanu, ja tajā ieperinājusies žurka, gan skabargas likvidēšanu no pirksta, nogriežot roku. Kritika tika veltīta arī tam, ka netiek piedāvāti risinājumi, kas varētu pie atbildības saukt negodprātīgos uzņēmējus, saglabājot iespēju šajā režīmā strādāt mazajiem uzņēmējiem.