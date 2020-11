Klāt gaidīšanas laiks! Kristieši aizdedz pirmo svecīti adventes vainagā

Advente tulkojumā no latīņu valodas nozīmē 'atnākšana'. Baznīcas tradīcijā pirms lielākajiem svētkiem — Kristus dzimšanas un augšāmcelšanās no nāves — ticis ievērots īpašs sagatavošanās laiks. Katrai adventes svētdienai ir sava pamattēma, kuru kristieši pārdomā, tādējādi svētot laiku līdz Ziemassvētku svinēšanai.

Adventes pirmajā svētdienā sākas jaunais Baznīcas liturģiskais gads, kas tradicionāli noslēdzas ar Mūžības svētdienu. Šāda kārtība veidojusies no izpratnes, ka cilvēka ticības dzīve sākas līdz ar sastapšanos ar Kristu. Kristus ir Dievs, kurš kā bērns ienāk cilvēka dzīvē, pieaug, atstāj savu mācību, mirst pie krusta, Lieldienās augšāmceļas un vada cilvēku uz sastapšanos ar Dievu pēc laicīgās dzīves.

Svētku noskaņa būs jūtama kultūras centros un dievnamos, ko ikviens interesents varēs vērot tiešsaistē. Pirmajā Adventē Rīgas Sv. Pētera baznīcā, piedaloties vokālajai grupai "Universum" - dziedātājiem Kristīnei Barkovskai, Ingai Martinsonei, Baibai Rudzītei, Egilam Jākobsonam, Rihardam Rudzītim, kā arī mūziķiem Raimondam un Oskaram Petrauskiem, skanēs koncerts "Ziemassvētku parafrāzes II". Savukārt no Rīgas Latviešu biedrības nama tiks straumēts kamermūzikas koncerts "Stīgas. Balsis. Elektroakustika", kurā uzstāsies vokālā grupa "Putni", izpildītājmākslinieki Staņislavs Judins, Ilona Dzērve, Uģis Prauliņš un NeoQartet no Polijas. Tiešsaistē būs skatāms arī koncerts jauniešiem "OP.2" no kultūras centra "Mazā ģilde". Tajā muzicēs Staņislavs Judins un dziedās Asnate Rancāne.