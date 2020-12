Ar dronu nofilmēts “Arecibo” observatorijas sabrukšanas brīdis

Video uzņemts 1. decembrī, ap astoņiem no rīta pēc vietējā Puertoriko laika. Sākumā tajā redzams skaists, saulains rīts, tomēr to pēkšņi iztraucē viena no galvenajiem kabeļiem pārtrūkšana, liekot sabrukt virs diska esošajai platformai.