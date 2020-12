Lielveikalos norobežoti alkohola un rūpniecības preču stendi

Nopirkt preces no aizliegtajiem plauktiem nav iespējams, jo kases sistēmas un skeneri tās neļauj iekļaut pirkumā. SIA "Maxima Latvija" pārstāve Liene Dupate-Ugule skaidro, ka, paņemot, piemēram, pannu un, aizejot līdz kasei ar šo preci, to nevar ne ieskanēt, ne arī par to samaksāt.