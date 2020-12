Ādažos atklāta shēma bērnudārzu rindu apiešanai

Viņa turklāt norāda, ka pašvaldība neizvērtēja un neatbildēja uz viņas jautājumiem pēc būtības. No sarakstes ar pašvaldību, kas aizsākusies jau jūlijā, redzams, ka daļa jautājumu tiešām ignorēti, bet rudenī, atbildot uz domes priekšsēdētājam vaicāto, kāds ir viņa rīcības plāns, izmeklējot bērnu uzņemšanu bērnudārzā, sekoja priekšsēdētāja vietnieka parakstīta atbilde, ka “lietas faktiskos apstākļu noskaidrošana par bērnu uzņemšanu ĀPII iestādē 2020. gadā, ir pašvaldības darba iekšēja procedūra, par kuru privātpersonām nav subjektīvo tiesību pieprasīt pašvaldības skaidrojumu”.

kad neuzņemto bērnu vecāku sūdzību dēļ lemts to kompensēt ar 20 bērnu papildu uzņemšanu apietajā vecuma grupā. Tas gan pilnībā neizdevās, jo attiecīgajā vecuma grupā pieņemti nevis 20, bet 14 bērni, un domes izpilddirektors 24. novembrī ierosināja disciplinārlietu pret divām amatpersonām - iestādes vadītāju Sandru Breidaku un domes izglītības speciālisti Ināru Briedi.

Nepietiekamais uzņemto bērnu skaits skaidrojums ar to, ka, ka obligāti bija jāpiedāvā vietas piecus un sešus gadus veciem bērniem, kuri uz to brīdi bija parādījušies reģistrā. Lai uzņemtu vairāk bērnu, maksimāli izmantota visa pieejamā platība, bet vairāk, lai uzņemtu visu solīto skaitu no sākotnēji apietās vecuma grupas, vietas gan neesot.