Tūkstošiem latviešu no Jaunā gada "Brexit" dēļ būs jārēķinās ar jaunām prasībām

Lielbritānijā dzīvo ievērojama Latvijas valstspiederīgo diaspora – vismaz 120 tūkstoši. Uz pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statusu Lielbritānijā pieteikušies 108 tūkstoši Latvijas valstpiederīgo no kuriem šis statuss piešķirts 103 tūkstošiem cilvēku. Pieteikšanās šim statusam būs spēkā vien līdz 2021. gada vidum.

Visiem, kuri uz Lielbritāniju vēlēsies doties jau no Jaunā gada, jārēķinās, ka Latvijas, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem bez vīzām Lielbritānijā būs atļauts iebraukt vien īstermiņa braucienos.

Darba vīzas saņemšanai obligāti būs nepieciešams pierādīt savas angļu valodas zināšanas, tāpat būs nepieciešams oficiāls uzaicinājums no darba devēja, kā arī atbilstība Lielbritānijas likumā noteiktajām atalgojuma prasībām.

Aizbraukt un tad meklēt darbu uz vietas no Jaunā gada vairs nebūs iespējams.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina – “Brexit” ietekme būs milzīga. Atsakoties no brīvas preču kustības starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju ievērojami palielinās administratīvo slogu.

Runājot par pasta sūtījumiem – no 1. janvāra par sūtījumu, kā vērtība pārsniegs 22 eiro, būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, savukārt no jūlija PVN būs jāmaksā par jebkuras vērtības precēm, sākot no pirmā centa.