Nē, Tramps nevar apžēlot pats sevi

ASV Augstākā tiesa lietā "Ex parte Garland" (71 U.S. 333, 1867) par apžēlošanas pilnvarām rakstīja šādi: "Piešķirtās pilnvaras ir neierobežotas, neskaitot minētos izņēmumus. Tās attiecas uz visiem likumpārkāpumiem, un tās var likt lietā jebkurā laikā, gan pirms lietas izskatīšanas, gan tās laikā, gan pēc notiesāšanas un sprieduma. Šī prezidenta pilnvara nav likumdošanas kontrolei pakļauts jautājums. Kongress nevar ne ierobežot viņa apžēlošanas spēku, nedz izslēgt kādu noziedznieku grupu. Žēlsirdīgā apžēlošanas prerogatīva, kas viņam piešķirta, nav apgrūtināma ne ar kādiem likumdošanas ierobežojumiem."

Niksona apžēlošana bija strīdīgi vērtēta, un pastāv viedoklis, ka tieši tās dēļ Fords 1976.gadā ļoti saspringtās prezidenta vēlēšanās zaudēja Džimijam Kārteram. Tā arī uz visiem laikiem apzīmogoja Niksonu kā blēdi - kāpēc gan viņu apžēlot, ja neko sliktu nebija izdarījis? ASV Augstākā tiesa lietā "Burdick v. United States" (236 U.S. 79 1915) norādīja, ka apžēlošanas pieņemšana nozīmē vainas atzīšanu.

Tiesiskās imunitātes gadījumā nepastāv nekāda vainas piedēvēšana vai atzīšana. Tā ir līdzvērtīga liecinieka klusēšanai. Tā ne uz ko nenorāda. Tiesiskā imunitāte sniedz aizsardzību pret ļaundabīgu liecības izmantošanu - atšķirībā no apžēlošanas, kuras priekšnoteikums ir vainas atzīšana, lai izvairītos no notiesāšanas.

Kopš Niksona apžēlošanas prezidenti šo pilnvaru pielietojuši politisku iemeslu dēļ. 1981.gadā prezidents Ronalds Reigans apžēloja divus Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) aģentus, kuri bija notiesāti par to, ka 1973.gada autorizēja nelikumīgus reidus pretkara protestētāju īpašumos. 1992.gadā prezidents Džordžs Bušs vecākais apžēloja bijuši aizsardzības sekretāru Kasparu Veinbergeru un citus indivīdus, kuri Reigana administrācijas laikā bija saistīti ar skandālu par ieroču tirgošanu Irānai.

2001.gadā prezidents Bils Klintons apžēloja Patiju Hērstu, nolaupīto mantinieci, kura kļuva par Simbioniešu atbrīvošanas armijas locekli, Marku Riču, kurš bija apsūdzēts par nelikumīgu naftas darījumu slēgšanu un izvairīšanos no nodokļiem. Pēdējais gadījums bija strīdīgs, jo Riča sieva veica vērienīgus politiskos ziedojumus Klintona kampaņām.

Prezidentiem ir konstitucionālas pilnvaras apžēlot, un to rīcībā jābūt iespējai izrādīt žēlsirdību, pielietojot apžēlošanu, lai labotu netaisnības. Taču apžēlošanai nevajadzētu būt aizsargātai no konstitucionālajiem ierobežojumiem un uzraudzības. Prezidentus, kuri pārsniedz savas apžēlošanas pilnvaras, var nepārvēlēt, kā tas notika ar Džeraldu Fordu. Taču ar to vien nepietiek. Ja burtiski uztver diktātu Gārlenda lietā, tad prezidentiem nekas neaizliedz apžēlot pašiem sevi, savus radiniekus, politiskos sabiedrotos un draugus. Taču konstitucionālā morāle, kas ar nopietnību izturas pret tiesībām un pieturas pie uzskata, ka neviens nestāv pāri uzraudzībai, nepieļauj neuzraudzītas prezidenta apžēlošanas pilnvaras.