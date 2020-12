Pērn pasaulē būtiski auguši bruņojuma tirdzniecības rādītāji

Tiek norādīts, ka no 25 lielākajām kompānijām, kuras palielinājušas pārdošanas apjomu bruņojuma nozarē, 12 atrodas ASV. To pārdošanas apjomi palielinājušies par 166 miljardiem dolāru. Šo kompāniju vidū ir “Lockheed Martin”, “Northrop Grumman”, “Raytheon” un “General Dynamics”.

Otrajā vietā pēc bruņojuma pārdošanas apjoma ir Ķīna. No šīs valsts lielākie bruņojuma pārdevēji ir “Aviation Industry Corporation of China”, “China Electronics Technology Group Corporation” un “China North Industries Group Corporation”.

18% no pārdošanas apjoma sastāda sešas Rietumeiropas kompānijas. Ņemot vērā ziņojumu, pirmo reizi lielāko bruņojumu pārdevēju vidū nokļuvusi arī kompānija no Tuvajiem Austrumiem. Apvienotajos Arābu Emirātos dibinātais uzņēmums EDGE sev nodrošinājis 1,3% no globālā bruņojuma tirdzniecības apjoma.