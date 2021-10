Ērts veids, kā uzņēmumam pārvaldīt savas finanses

“E-komercijas laikmets ir klāt un nav vairs jautājuma par to vai piedāvāt preces internetā, bet drīzāk kā to izdarīt ērtāk klientiem. No aptaujas datiem redzam, ka klienti vēlas digitalizēties, jo teju puse no uzņēmējiem tuvāko gadu laikā plāno investēt digitalizācijā, savukārt 24 % atzīst, ka nav nepieciešamo finanšu. Ārvalstu internetveikalu giganti iegulda lielus līdzekļus, lai atvieglotu iepirkšanās ceļu saviem klientiem, bet liela daļa uzņēmumu nezina, ka daudzi digitalizācijas rīki mums Latvijā ir pieejami jebkuram uzņēmējam bez maksas, piemēram, “Citadeles” jaunās paaudzes biznesa portāls, kas klientiem ļauj redzēt visus ienākošos klientu maksājumu gan internetā, gan klātienes tirdzniecībā, atļauj veidot atskaites un atvieglot grāmatvežu darbu, kā arī izrakstīt elektroniskos rēķinus, ko klienti var saņemt e-pastā un ar dažiem klikšķiem apmaksāt,” skaidro “Citadeles” maksājumu pieņemšanas pakalpojumu vadītāja Jana Golubeva.