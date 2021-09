Pārdošana internetā – kāda ir banku loma?

Skaidrs, ka daudzi tirgotāji, spriežot par to – sākt vai nesākt tirdzniecību internetā, ņēmuši vērā arī dažādus mītus. Piemēram, banka “Citadele” kā vienu no izplatītākajiem mītiem min to, ka “internetveikala vadīšana būs milzīgs laika kavēklis.”