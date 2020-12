Piegāde ar militāru precizitāti jeb izaicinājumi, kas saistīti ar vakcīnu pārvadāšanu

Viennozīmīgi šo vakcīnu pārvadāšana būs arī lielākais drošības izaicinājums. Piemēram, no pērnā gada 1. novembra līdz šī gada 1. novembrim, Pārvadāto preču aizsardzības asociācija (TAPA), kas pārstāv vairāk nekā pusi no pasaules 25 labākajiem farmācijas uzņēmumiem, ziņoja par 58 incidentiem farmācijas līdzekļu transportēšanā, kur viena incidenta vērtība lēšama ap 189 tūkstošiem eiro, kopsummā sastādot teju 11 miljonus eiro.

Varētu šķist, ka vakcīnu pārvadājums sākas no vienas lidostas un galamērķis ir ieceļošanas lidosta, taču tā nebūt nav. Transportēšana sākas no ražotnes, un pirmā pietura ir ražotāja izsūtīšanas punkts, kur vakcīnas tiks pārkrautas auto transportā piegādei uz reģionālo sadales punktu vai lidostu.

Gadījumā, ja vakcīna tiek transportēta ar aviotransportu, krava tiek pieņemta un apstrādāta lidostas terminālī, un tiek uzglabāta līdz ir iespējams to iekraut transportēšanai lidmašīnā. No lidmašīnās tā tiek izkrauta un pārvesta uz vietējo kravu termināli un glabāta līdz brīdim, kad to pieņems vietējais sagādes transports, lai nogādātu uz reģionālo distribūcijas punktu vai arī uzreiz līdz vakcinēšanas punktam.