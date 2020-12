Investēt "Bitcoin" vai paņemt mājdzīvnieku jeb kāds labums ir no jauna mājas mīluļa

Pandēmijas laikā mājdzīvnieku cenas arī ir kāpušas, jo ievērojami palielinājies pieprasījums pēc tiem. Daudziem cilvēkiem, kas dzīvo vieni, darbs no mājām nozīmē ilgstošu vientulību, līdz ar to šis ir kļuvis par laiku, kad cilvēki ir nolēmuši pieņemt savās mājās četrkājainu draugu. Tagad, ilgstoši esot mājās, ir iespējams daudz vieglāk parūpēties par dzīvnieku.

Pieprasījumam stabili pieaugot, bet piedāvājumam paliekot nemainīgam, dzīvnieku audzētāji ir cēluši arī dzīvnieku cenas. Tā, piemēram, Lielbritānijā trešajā ceturksnī suņu cenas vidēji augušas par 131%, salīdzinot ar to pašu laika posmu gadu iepriekš. Savukārt kaķu cenas augušas vidēji par 42%.

Karantīnas režīmā daudzi jūtas vientuļi, un tas rada negatīvas sekas mentālajai veselībai. Daudzi patērētāji ir gatavi maksāt ļoti lielu naudas summu, lai tiktu pie mīluļa. Neraugoties uz to, ka atsevišķām kaķu un suņu šķirnēm piedāvājums ir ievērojami krities, dzīvnieku adopciju skaits turpina augt.

Šeit gan jāņem vērā, ka dzīvnieku uzturēšana arī nav lēts prieks. Britu veterināro preču veikalu vadītājs “Pets At Home Group” Pīters Pričards šo parādību skaidro kā sava veida “bēbju bumu”, jo līdzās pieprasījumam pēc dzīvniekiem strauji pieaug pieprasījums pēc dzīvnieku precēm – barības, rotaļlietām un veterinārās aprūpes.

Lai arī dzīvnieka mīlestību naudā nav iespējams izmērīt, tomēr ir jautājums arī no finansiālā viedokļa – kāds labums ir no dzīvnieka uzturēšanas? Ko var iegūt atpakaļ no investīcijas kaķī vai sunī?