Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā saglabājies 7,4% apmērā

Zemgalē reģistrētā bezdarba līmenis novembrī audzis par 0,2 procentpunktiem, mēneša beigās veidojot 6,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, Vidzemē reģistrētā bezdarba līmenis palielinājies par 0,1 procentpunktu, mēneša beigās veidojot 7,2%, kā arī Kurzemē reģistrētā bezdarba līmenis audzis par 0,1 procentpunktu, mēneša beigās veidojot 7,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

Rīgā reģistrētā bezdarba līmenis novembrī samazinājies par 0,1 procentpunktu - līdz 5,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

starp personām, kurām novembrī piešķirts bezdarbnieka statuss, visvairāk bija iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 29 gadiem - 1039 (mēnesi iepriekš - 1074),

seko iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 34 gadiem - 1037 (mēnesi iepriekš - 1049) un iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 39 gadiem - 854 (mēnesi iepriekš - 924).

Vienlaikus bezdarbnieka statusu novembrī zaudējuši 7324 iedzīvotāji, kas ir par 32,8% mazāk nekā oktobrī, tostarp bezdarbnieka statusu zaudējuši 3232 iedzīvotāji, kuri bezdarbnieka statusā bija līdz sešiem mēnešiem, un 2749 iedzīvotāji, kuri bezdarbnieka statusā bija no sešiem mēnešiem līdz gadam.

2019.gada beigās Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis bija 6,2% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, taču šogad marta beigās, pēc tam, kad tika ieviesta ārkārtējā situācija, Latvijā bezdarba līmenis sasniedza 6,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, aprīļa beigās bezdarba līmenis sasniedza 8%, maija beigās - 8,4%, jūnija un jūlija beigās reģistrētā bezdarba līmenis veidoja 8,6%, augusta beigās reģistrētā bezdarba līmenis samazinājās līdz 8,2%, septembra beigās - līdz 7,7%, bet oktobra beigās - līdz 7,4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.