Veselības indekss: 70 % Latvijas iedzīvotāju piemīt kāds kaitīgs ieradums

Vēl 10 % aptaujāto atzinuši, ka lielu daļu sava brīvā laika pavada virtuālajā vidē, no tiem ceturtā daļa (26 %) ir jaunieši vecumā no 18–24 gadiem, un kopumā biežāk tie ir vīrieši (13 %), retāk – sievietes (8 %). Savukārt vecāki cilvēki internetā laiku pavada mazāk, taču katrs desmitais iedzīvotājs vecumā no 55 līdz 63 gadiem pārlieku aizraujas ar seriālu un filmu skatīšanos. Var šķist, ka virtuālā vidē pavadītais laiks veselībai tieši nekaitē, tomēr pārmērības var nodarīt kaitējumu. Jo vairāk cilvēks aizraujas ar virtuālo pasauli, jo mazāk tiek komunicēts ar ģimeni, draugiem, samazinās arī vēlme pievērsties aktīvam dzīvesveidam. Sekas var būt bīstamas – no mazkustīga dzīvesveida, kas var radīt dažādas fiziskas saslimšanas, līdz pat tādiem psihoemocionāliem traucējumiem kā depresija un trauksme.