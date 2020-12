Rīgā pārdots pēdējo trīs gadu laikā dārgākais dzīvoklis

Tā vērtības garants ir visu apjūsmotā vēsturiskā pilsētas ainava, kas paveras skatam no šī plašā dzīvokļa, proti, tas ir Alberta ielas jūgendstila arhitektūras ansamblis – kā radīts, lai to apbrīnotu skatā no malas. Krāšņāko jūgendstila namu fasāžu dekoratīvās maskas un kariatīdes no penthouse privātajām jumta terasēm ir vien rokas stiepiena attālumā. Šajā vietā Rīgas Klusā centra urbānā vide ir veidojusies kompleksi un pārdomāti, un ir ieguvusi humānu apbūves mērogu un reizē ļoti piesātinātu raksturu: greznas un reprezentablas fasādes, dinamiski jumtu silueti, gleznieciski apjomi, romantiski jumtu tornīši, bruģētas ielas un apzaļumoti priekšdārzi ik dienu priecē garāmgājējus un apkārtējo namu iemītniekus.