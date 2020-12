Izmaiņas, kas sagaida mobilo sakaru lietotājus no 1. janvāra

Ņemot vērā, ka 1. janvārī Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, uz Lielbritāniju un Gibraltāru vairs neattieksies roam like at home (RLAH) noteikumi jeb mobilo sakaru izmantošana uz tādiem pašiem noteikumiem kā Latvijā.