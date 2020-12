Pusaudžu stress: kas to izraisa un kā ar to cīnīties?

Ja stress ir tik liels, ka bērns vai jaunietis netiek ar to galā, pirmais, ko var un vajag darīt, ir elpošanas vingrinājumi. Elpošana nomierina nervu sistēmu un mazina trauksmi. Jāmēģina, piemēram, ieelpot, aizturēt elpu un izelpot. Pastāv dažādi elpošanas vingrinājumi, tāpēc ikviens var atrast sev piemērotāko. Tāpat jaunietim jāiemācās ieklausīties sevī, lai spētu sev palīdzēt, kad tas nepieciešams. Stresa situācijās noderīgi ir fiksēt nomierinošas frāzes, piemēram, “Viss ir kārtībā, es ar to tikšu galā”, “Satraukums atnāk un aiziet”, “Esmu drošībā”, “Ir normāli satraukties šādās situācijās”.

Ja jaunietis vai bērns stresu izjūt skolā, vecākiem par to jārunā ar atbildīgo skolas skolotāju un kopīgi jāmeklē risinājumi, kā bērnam palīdzēt. Svarīgi ir par šīm problēmām runāt arī mājās un dalīties pieredzē – stāstīt, ka ikviens skolā ir piedzīvojis stresu. Ja runa ir par skolotāja un vecāku sadarbību, pirmā un būtiskākā lieta, kas jādara, – vecākiem jāpastāsta par to, kāda ir viņu atvase, īpaši tad, ja bērns vai jaunietis ir emocionāls un jūtīgs.

Bieži problēmas ar stresu ir atstātas bez uzmanības un tiek uzskatīts, ka tās pazudīs pašas no sevis. Taču patiesībā sekas mēdz būt gana lielas. Trauksme var pieaugt līdz tādam līmenim, ka jaunietis gluži vienkārši vairs nevar aiziet uz skolu. Tāpat var sākties arī panikas lēkmes un parādīties veģetatīvās distonijas simptomi. Rodas bailes runāt klases priekšā vai vispār runāt ar klasesbiedriem un citiem vienaudžiem. Jaunieši sāk izvairīties no pārbaudes darbiem. Lai šādu scenāriju nepieļautu, efektīvs risinājums ir terapija. Kognitīvi biheiviorālā terapija strādā ar situāciju - domām, emocijām un uzvedību. Tā māca jaunietim atpazīt situācijas un ieraudzīt trauksmainas domas. Terapijas laikā tiek skaidrots, kā mūsu domas ietekmē emocijas, kā ķermenis reaģē uz emocionālajam reakcijām un to kāda ir mūsu uzvedība. Šī terapijas metode palīdzēs tad, ja bērns saskāries ar tik lielu trauksmainību, ka pats ar to vairs nespēj tikt galā.