RB Rail padomei atteikties no algas pielikuma liek tikai žurnālistu jautājumi

Kamēr pēc sabiedrības spiediena Latvijā prezidents atsakās no algas pielikuma un iedzīvotāji pandēmijas dēļ zaudē ienākumus, gadsimta Baltijas dzelzceļa būvei izveidotā uzņēmuma RB Rail akcionāri - visas trīs valstis - bija nolēmuši no nākamā gada paklusām palielināt uzņēmuma padomes algas par 400 eiro mēnesī. Atteikties no algas pielikuma padome pieņēma tikai pēc tam, kad par to sāka interesēties Re:Baltica.