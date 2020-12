Kur rodas lietaskoki jeb bagātības, kas aug mūsu mežos

“Vienlaikus tajā ir gan mēbeles no eiropaliktņiem, gan no vadošo pasaules mēbeļu dizaineru kolekcijām. Tādēļ mēbeļrūpniecībā ir nozīmīgas praktiski visas Latvijā augošās koku sugas, bet tirgū ir vēl daudz citu produktu, kam ir liela pievienotā vērtība, un šos resursus izmanto to ražošanai. Piemēram, priedes koksnei daudz lielāks tirgus ir logu un līmēto būvkonstrukciju veidā, protams, to izmanto arī mēbeļrūpniecībā, bet salīdzinoši šaurā tirgus nišā,” saka Domkins.