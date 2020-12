Lai mirdz rotājumi, nevis dzirksteles: padomi elektrodrošiem svētkiem mājās

Šogad mājas ir kļuvušas ne tikai par vietu, kur atpūšamies un svinam svētkus, bet arī par darba kabinetu un skolas solu. Lai ikdienā viss ritētu pēc plāna, mums nepieciešama elektrība – un arī zināšanas, kā ar to pareizi rīkoties. Diemžēl šogad Latvijā elektrotraumas savos īpašumos guvuši jau vairāk nekā 70 cilvēki, to skaitā desmit gadījumi beigušies letāli. Lai svētki nepārvērstos traģēdijā, AS "Sadales tīkls" speciālisti sniedz padomus elektrodrošiem svētkiem mājās.