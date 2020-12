Steiga pirms dīkstāves: frizētavas strādā līdz pusnaktij, lai paspētu apkalpot visus

Un līdz pusnaktij ar pēdējiem spēkiem šajās dienās strādā skaistumkopšanas speciālisti un frizieri, kā, piemēram, vīriešu frizētava Ādažos. Parasti viņu darba laiks būtu līdz pkst. 20.00 vakarā, taču, nu, strādā līdz pašam pēdējām klientam. No pirmdienas būs trīs nedēļu ilga piespiedu dīkstāve.

Uz šo salonu Ādažos šajās pirms dīkstāves dienās teju vai panikā dzenas cilvēki ne tikai no galvaspilsētas, bet arī Pierīgas citām pilsētām.

Bet kāpēc pucēties, ja ciemos tagad ir aizliegts iet ārpus savas mājsaimniecības? Meistari no klientiem dzirdējuši – ne jau nelegālās ballītes rīkošot, bet esot bažas, ka valdība varētu paildzināt frizieru darbības liegumu, un 11.janvārī viss varētu vēl nebeigties.

“Interese no cilvēkiem ir tik liela, ka mēs varētu piepildīt pierakstu arī līdz sešiem rītā. Diemžēl tas nav iespējams, jo esam tikai cilvēki, nevis roboti. Varētu bliezt arī līdz sešiem rītā, bet diemžēl noteikumi to noteikti neatļauj. Protams, esam noslogoti. Cilvēki mēģina uzspēt to, ko var. Tie ierobežojumi nāca diezgan strauji,” norāda ”Black Stork Barber Shop” vadītājs Kaspars Eniņš.