Pabeigta jaunā Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma izbūve

Ekspluatācijā to plānots nodot līdz nākamā gada vidum, bet jau no 1. janvāra līnija tiks ņemta vērā, aprēķinot elektroenerģijas tirgum atvēlētās pārvades jaudas.

"Šī projekta pabeigšana ir būtisks solis Latvijas un Baltijas energoneatkarības stiprināšanā ceļā uz elektrotīklu sinhronizāciju ar Eiropu 2025. gadā. Jaunās līnijas izbūve ļaus mums uz rekonstrukcijas laiku atslēgt divas citas savu laiku nokalpojušās pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados būvētās līnijas no Valmieras uz Tartu un Tsirgulīnu Igaunijā, lai pēc to pārbūves Latvijas un Igaunijas starpsavienojumi būtu pilnībā sagatavoti darbam Baltijas sinhronā režīmā ar kontinentālo Eiropu", projekta svarīgumu uzsver AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

Projekta ietvaros Latvijā izbūvēta 330 kV augstsprieguma elektropārvades līnija no Rīgas TEC-2 līdz Igaunijas robežai 176 kilometru garumā: jauna elektropārvades līnija aptuveni 28 kilometru garumā no Igaunijas robežas līdz esošajam elektropārvades līnijas koridoram posmā Rūjiena-Aloja, tālāk tā turpinās pa esošās 110 kV līnijas koridoru gar Aloju, Limbažiem un Skulti līdz Saulkrastiem.

Kopumā 3.starpsavienojuma projekta izmaksas 330 kV līnijai starp apakšstacijām Rīgas TEC-2 Latvijā un Kilingi-Nomme Igaunijā un Igaunijas iekšējai 330 kV līnijai Harku-Sindi ir 170miljoni eiro, no kuriem 112 miljoni eiro ir Eiropas Savienības Infrastruktūras savienošanas finanšu instrumenta (CEF) piešķirtais līdzfinansējums.

Latvijā projekta "Igaunijas – Latvijas trešais 330kV starpsavienojums" būvniecībā ieguldīti 80 miljoni eiro, no kuriem ap 65% ir CEF piešķirtie līdzekļi.

Elektropārvades līnijas projektēšanas un izbūves darbus veica pilnsabiedrība "EE-LV Interconnection", ko veido Latvijas SIA "Elko", Polijas AS "SELPOL" un Igaunijas AS "Leonhard Weiss Energy", savukārt darbus apakšstacijā Rīgas TEC-2 veica "Empower AS" filiāle Latvijā.