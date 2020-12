Vai jaunais Lielbritānijas koronavīrusa variants ir lipīgāks?

Nedēļas nogalē Lielbritānijas varas pārstāvji Londonā un dažās Anglijas dienvidaustrumu daļās izsludināja lokdaunu (pilnīgu izolēšanos mājās). Tas tika nolemts pēc tam, kad parādījās pirmās ziņas par to, ka SARS-CoV-2 vīrusa jaunais variants ir par 70% lipīgāks nekā citi šā vīrusa varianti, vēstīts izdevumā “The New York Times”. Līdz 21. decembrim jau 40 pasaules valstis bija izsludinājušas aizliegumu cilvēkiem ieceļot no Lielbritānijas.