Trīs ziemeļvalstu veiksmes stāsts: kā apkarot Covid-19 bez lokdauna ieviešanas

Kā liecina Oksfordas Universitātes un Džonsa Hopkinsa Universitātes dati, Somija, Norvēģija un Dānija Covid-19 pandēmijas ierobežošanai sākotnēji ieviesa vienus no vismērenākajiem ierobežojumiem Eiropā, tomēr šim valstīm izdevās trīs mēnešu periodā no šā gada 1.septemba līdz 30.novembrim noturēt vidēji dienā no Covid-19 mirušo cilvēku skaitu salīdzinoši zemā līmenī - zem viena gadījuma uz miljons iedzīvotājiem.