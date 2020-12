Biznesa pakalpojumu nozarē patlaban ir vairāk nekā 250 vakanču

Asociācijas pārstāvji uzsver, ka vairums SBPC ir raduši risinājumus arī tādos jautājumos, kā, piemēram, jaunāko atvašu pieskatīšanas pakalpojumu nodrošināšana laikā, kad darbiniekam jāveic tiešie darba pienākumi vai arī piedāvājot iespējami fleksiblu darba laiku, lai nodarbinātais paralēli darba pienākumu veikšanai varētu palīdzēt bērniem skolas gaitās. Pandēmijas laikā atsevišķi nozares uzņēmumi nodrošina saviem darbiniekiem arī psihologa konsultācijas, apzinoties, ka vairums gadījumos darbs no mājām paredz arī cilvēka ilgstošu sociālo izolēšanu, kas var veicināt nomāktību, depresiju, pazeminātu motivāciju.

Šobrīd darba sludinājumu portālā "cv.lv" izvietotas vairāk nekā 250 atvērtas pozīcijas nozares uzņēmumos finanšu, grāmatvedības, klientu servisa, informācijas tehnoloģiju (IT), iepirkumu, mārketinga, personāla vadības saistītās jomās.

Pēc "ABSL Latvia" veiktā pētījuma datiem 79% procenti no nodarbinātajiem ir vecumā līdz 34 gadiem, savukārt 17% - vecumā no 34 līdz 44 gadiem. Visbiežāk noteiktās pamatprasības, lai uzsāktu darbu kādā no SBPC, ir angļu valodas zināšanas, attīstītas digitālās prasmes un spēja ātri apgūt jaunas sistēmas.