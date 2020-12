Čūskas mēle un elfu austiņas – plastikas ķirurģe atklāj šokējošākās klientu vēlmes

Svētdienas vakarā televīzijas sievietēm “STV Pirmā!” šovā “Sapņu ķērājas” tika apspriesta mākslīgā skaistuma tēma. Una Ulme, Ieva Adamss, Grēta Peide un Liene Stepena ar dažādu sabiedrībā zināmu viesu palīdzību meklēja atbildes uz tik aktuāliem jautājumiem - Kur ir tā robežas, no kura brīža skaistumkopšana kļūst par pieradumu, vai viss dabīgais ir daiļš un viss mākslīgais - samākslots un lieks? Kas sievietēm liek sevi pakļaut sāpīgām un reizēm neatgriezeniskām manipulācijām? Dāmas uz sarunu bija aicinājušas arī plastikas ķirurģijas, iespējams, daiļāko pārstāvi Latvijā - plastikas ķirurģi Eviju Rodki - Sproģi, kura atklāja gan šokējošus stāstus no savas profesionālās pieredzes, gan to, ko visbiežāk vēlas sevī mainīt pašas sievietes, bet ko - viņu partneri.