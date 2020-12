Jūras spēki mēģinās vākt Baltijas jūrā noplūdušo naftu, kas virzās Liepājas virzienā

Kā aģentūru LETA informēja Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Veita, Jūras spēku Krasta apsardzes dienests šodien saņēma informāciju no Lietuvas, ka Būtiņģes naftas terminālī notikusi naftas noplūde un naftas produkti virzās uz Latvijas ūdeņiem.

Jūras spēki norīkoja patruļkuģi "Jelgava" doties uz Latvijas un Lietuvas jūras robežu, lai novērotu situāciju saistībā ar naftas noplūdi Lietuvā. Ņemot vērā, ka naftas piesārņojums jau sasniedzis Latvijas teritoriālos ūdeņus, Krasta apsardze ir norīkojusi kuģi "Astra" un Jūras incidentu novēršanas vienību doties uz notikuma vietu un otrdien no rīta sākt noplūdušās naftas savākšanas darbus.

Šobrīd Jūras spēki kopā ar Valsts vides dienestu strādā, lai noteiktu no Būtiņģes termināļa Baltijas jūrā Latvijas ūdeņos nonākušā naftas piesārņojuma apjomu.

Viens no Jūras spēku uzdevumiem ir nodrošināt ekoloģisko uzraudzību un likvidēt jūrā notikušo avāriju sekas, tajā skaitā novērst naftas produktu piesārņojumu, atzīmēja Veita. Jūras spēki regulāri piedalās mācībās, kuru mērķis ir uzturēt un pilnveidot gatavību reaģēt uz vides piesārņojumu incidentiem jūrā un ostu akvatorijās.

tuvākajās dienās Baltijas jūrā, Liepājas tuvumā, sagaidāmi viļņi divu metru augstumā, tāpēc pašlaik neesot iespējama no Būtiņģes termināla noplūdušās jēlnaftas piesārņojuma savākšana vai norobežošana ar bonām.

Saskaņā ar VVD rīcībā esošo informāciju, pirmdien Lietuvā no uzņēmuma "Orlen Lietuva" piederošā Būtiņģes termināla Baltijas jūrā noplūdusi viena līdz divas tonnas jēlnaftas. Tas noticis, atvienojoties termināļa cauruļvadam, pa kuru tikusi sūknēta nafta. Noplūdušās naftas plankums jūrā ir aptuveni 3,7 kilometrus garš un 100 metrus plats, un tas vēja un straumju ietekmē no Lietuvas ir nokļuvis Latvijas ūdeņos un virzās paralēli piekrastei septiņu kilometru attālumā no krasta.