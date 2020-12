Baidens apsūdz Trampa Pentagona amatpersonas prezidentūras pārejas kavēšanā

"Tieši tagad mēs vienkārši nesaņemam no aizejošās administrācijas visu mums vajadzīgo informāciju svarīgākajās nacionālās drošības jomās," teica Baidens. "Manuprāt, tas nav nekas cits kā bezatbildība."

Baidens sacīja, ka viņš mēģina no aizejošās administrācijas gūt "skaidru ainu" par ASV karavīru izvietojumu pasaulē.

"Mums ir vajadzīga pilnīga redzamība par notiekošo budžeta plānošanu Aizsardzības ministrijā un citās aģentūrās, lai izvairītos no jebkādām iespējamām neskaidrībām, ko varētu mēģināt izmantot mūsu pretinieki," teica Baidens.

Trampa administrācija ir raisījusi bažas ar to, ka pēc vēlēšanām tā nomainīja Pentagona vadību, tostarp atcēla no amata aizsardzības ministru Marku Esperu, kurš šogad bija distancējies no spēka lietošanas pret demonstrantiem.