Zviedrijā Covid-19 mirstība nekrītas, ekonomika neaug

Ošlejs norādīja, ka secinājumu izdarījis pēc citiem datiem, kas publicēti Zviedrijas intensīvas terapijas reģistra mājaslapā. Tur jaunievietoto pacientu skaits tiešām nedaudz atšķiras. Gan reģistra, gan veselības aģentūras mājaslapā skaidrots, ka reģistra datos no jauna ieskaitīti arī pacienti, kas pārvietoti starp intensīvās terapijas nodaļām. Šajos datos periodā no 1. līdz 10.decembrim pēc strauja kāpuma vērojams pavisam neliels pacientu skaita kritums, salīdzinot ar pēdējām desmit novembra dienām.

Sabiedrības veselības aģentūras mājaslapā par mirstības datiem teikts, ka informācija par saslimšanas un nāves gadījumu skaitu tiek atjaunota ar kavēšanos, tādēļ tā jāinterpretē piesardzīgi. Arī Zviedrijas medijos vairākkārt rakstīts, ka nāves gadījumu skaits pēc sākotnējo datu publicēšanas tiek precizēts. Oksfordas universitātes datu projekts Our World in Data fiksējis, ka, piemēram, 30.oktobrī publicētais iepriekšējo septiņu dienu vidējais mirstības rādītājs bijis 2,6, bet līdz 12.novembrim dati par šo pašu periodu laboti uz 8,1. Arī Re:Check novēroja, ka raksta tapšanas laikā no 22. līdz 28.decembrim mirušo skaits par laika posmu no 1. līdz 10.decembrim pieauga par 17 cilvēkiem. Šī iemesla dēļ grafiks aģentūras mājaslapā vienmēr rāda, ka pēdējās pāris nedēļās mirstība krītas. Tā visdrīzāk kļūdu pieļāvis arī Ošlejs.