Krievija nosaka sankcijas Vācijas amatpersonām

Ierobežojumi noteikti atbilstoši likumam par ieceļošanu Krievijā un izceļošanu no tās.

"Krievijas puse vairākkārt vērsusies pie vācu puses ar piedāvājumu, balstoties viņiem it kā esošajos datos, kas norāda uz iespējamo Krievijas pilsoņu iesaisti 2015.gada incidentā, rīkot ekspertu konsultācijas, lai noskaidrotu ļaunprātīgās kiberaktivitātes avotus, tomēr Vācijas varasiestādes spītīgi ignorē šos piedāvājumus," teikts ministrijas paziņojumā. "Šāda pieeja liecina par to, ka Berlīnē patiesībā nekad nav bijuši ieinteresēti reāli izmeklēt tā dēvēto krievu hakeru lietu, un visa šī situācija no sākta gala tikusi konstruēta kā kārtējā provokācija pret mūsu valsti."