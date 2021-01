Kalniete: Atveseļošanās fonda apgūšanu nedrīkst pārvērst par "kampšanas orģijām"

Tāpat viņa pavēstīja, ka Atveseļošanās fonda sakarā viena no kaujām bija par to, vai dalībvalstu valdība pati lemj, kā izmantot šo naudu, vai tomēr būs skaidras prasības, kuras izvirzīs ES. Kalniete teica, ka ETP grupa, stingri iestājās par šādām prasībām.

Politiķe atzīmēja, ka nākamā lielā kauja saistībā ar Atveseļošanās fondu bija saistīta ar pašu resursiem, jo patlaban lielais jautājums ir par to, kā ES atdos šo parādu, lai dalībvalstu nodokļu maksātājiem nebūtu jānes liela papildus nasta. Tāpēc, Kalnietes ieskatā, ir nepieciešams paplašināt to jomu skaitu, no kurām iekasētie nodokļi tiešā veidā nonāk ES budžetā.