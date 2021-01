Izspiešanas industrija cietumos: kā korumpētais Asada režīms pelna miljonus

Ziņojumā, ko sagatavojusi Saidnajas cietumā ieslodzīto un pazudušo asociācija (Association of Detainees and the Missing in Sednaya Prison - ADMSP) norādīts, ka plašajā korupcijas tīklā, kurā iesaistīti tiesneši, cietumu sargi un armijas amatpersonas, bet izspiešanas rezultātā un kukuļos saņemtā nauda palīdz finansēt Sīrijas drošības aparātu, vēsta Lielbritānijas medijs “The Guardian”.