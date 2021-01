Kaimiņa tracināšana, divu miljardu pazušana un citi skandāli, kuros pērn iekūlās miljardieri

Oktobrī “The New York Times” publicēja pētījumu par to, ka miljardieris un investīciju uzņēmuma “Apollo Management” dibinātājs Leons Bleks samaksājis bēdīgi slavenajam finansistam Džefrijam Epsteinam aptuveni 50 miljonus dolāru par finanšu konsultācijām. Pēc izdevuma datiem, Bleks apmaksāja Epsteina pakalpojumus laika periodā no 2012. līdz 2017. gadam. Respektīvi – jau pēc tam, kad Epsteins tika tiesāts par nepilngadīgu personu tirdzniecību Floridā.