Miljadiera Ma nozušana: Eksperti min iemeslus, kādēļ uzņēmējam nācies pazust

Problēmas sākās pagājušā gada oktobra beigās. Toreiz Ma kritizēja Ķīnas regulatorus par to, ka tie bloķēja Ma finanšu tehnoloģiju uzņēmuma “Ant Group” akciju kotēšanu biržās. Ja akcijas tiktu kotētas, tad uzņēmums saņemtu pasaulē lielāko publisko finansējumu (aptuveni 37 miljardu dolāru vērtībā). Ma apsūdzēja varasiestādes inovāciju apspiešanā un norādīja, ka Ķīnas valsts bankām ir “lombardu mentalitāte”.

Šāda kritika saniknoja Pekinu. Dažu dienu laikā sekoja reakcija no valdības – tika sāktas dažādas pārbaudes un izmeklēšanas, kas skāra arī vienu no pasaulē lielākajiem tīmekļa e-komercijas gigantiem “Alibaba”, kurš tiek apsūdzēts monopola ļaunprātīgā izmantošanā.

“Es domāju, ka Ķīnas [Komunistu] partija sūta vienu lielu vēstījumu, ka tehnoloģiju uzņēmēji var būt ļoti bagāti, taču viņiem ir jābūt draudzīgiem Ķīnai, jānes valsts vārds pasaulē. Līdz ar to – neviens uzņēmējs, neviena kompānija nedrīkst būt lielāka un nozīmīgāka par Ķīnas Komunistu partiju,” saka Oksfordas universitātes modernās Ķīnas vēstures un politikas profesore Rana Mittere.

Vairāki eksperti uzskata, ka Ma, visticamāk, pašlaik ir aizgājis pagrīdē, jo publiski izteikties ir kļuvis pārāk riskanti, ņemot vērā, ka varasiestādēm Ma uzņēmumi ir viena no galvenajām prioritātēm.

Piemēram, slavena ķīniešu aktrise Fena Binbina no sabiedrības acīm pēkšņi pazuda 2018. gadā. Gadu vēlāk viņa atgriezās sabiedrībā, publiski atvainojoties valdībai par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Arī nekustamo īpašumu magnāts Rens Jijaņs negaidīti pazuda no sabiedrības acīm uz dažiem mēnešiem pēc tam, kad viņš bija kritizējis Ķīnas prezidentu par neveiksmīgu vadību Covid-19 pandēmijas laikā. Vēlāk uzņēmējs tika notiesāts ar 18 gadiem cietumā par korupciju.