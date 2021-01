Alternatīva tabletēm. Pret sāpēm ar adatošanu

Aizvadītā gada nogalē Zāļu valsts aģentūra apstiprināja jaunu miofasciālo sāpju sindroma ārstēšanas metodi – palaidējpunktu adatošanu. Tā ir neirofizioloģiska, mazinvazīva metode, muskuļu un saistaudu neiromuskuloskeletālu sāpju un kustību traucējumu pārvaldīšanai, kurā tiek izmantota speciāla smalka, diegveidīga adata, lai caurdurtu ādu un stimulētu miofasciālo palaidējpunktu. Starptautiski atzīta tehnoloģija balstās uz Šveices vadlīnijām drošai sausās adatošanas lietošanai (Swiss Guidelines for safe Dry Needling). Vladimirs Gromakovskis stāsta: “Šo metodi plaši izmanto gan tādās Eiropas Savienības valstīs kā Beļģijā, Francijā, Vācijā, Austrijā, Spānijā, gan ASV, Kanādā, Austrālijā un pat Apvienotajos Arābu Emirātos. Lai gan metodei ir attāla līdzība ar akupunktūru (90% no akupunktūras punktiem sakrīt ar miofasciālajiem), atšķirībā no tradicionālās ķīniešu medicīnas tā balstās uz zinātniski pamatotu teoriju un tai ir cits pielietojums, proti, skeleta muskuļu, fasciju disfunkcijas novēršana un sāpju impulsu mazināšana. To iesaka pacientiem ar ierobežojumiem kustību apjomā, ko izraisa sarautas muskuļu šķiedras, saspringtas muskuļu joslas, fasciāli saaugumi, rētaudi, radikulopātijām, starpskriemeļu disku patoloģijām, migrēnu un tensijas tipa galvassāpēm un virkni citu veselības traucējumu.”