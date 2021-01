Slēpošanas trases un lauku tūrisma saimnieki aicina slēpotājus

Tūrisma mītnes - brīvdienu namiņi, viesu mājas un viesnīcas strādā, un Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs" prezidente Asnāte Ziemele iesaka pēc aktīvas dienas uz slēpēm palikt kādā no mītnēm. "Beidzot laukos varat izbaudīt pasakainu ziemu, piesnigušus mežus un laukus - doties pārgājienā ar sniega kurpēm, ar ragavām slidināties no kalniņa, braukt zirga kamanās, būvēt sniega pilis, slēpot, izsildīties pirtiņā vai karstajā baļļā, baudīt zāļu tēju, un klausīties kamīna sprakšķos," viņa aicina.

Brīvdienas lauku tūrisma mītnē šobrīd mazliet atšķiras no iepriekš ierastā, taču ierobežojumi nesagādās lielas neērtības. Galvenais nosacījums ir vispārējo epidemioloģisko prasību nodrošināšana, par ko būs parūpējušies naktsmītnes saimnieki, un par tām viesi tiek informēti pirms ierašanās. No viesu puses - jāievēro saimnieku noteiktie drošības pasākumi, piemēram, apliecinājums, ka esat no vienas mājsaimniecības, distancēšanās, maltīšu saņemšana savā istabiņā.