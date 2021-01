Trampa atbalstītāju digitālās patvertnes jeb vietas, kur netraucēti dalīties ar dezinformāciju

No 6. līdz 10. janvārim lietotne “Signal” tika lejuplādēta vidēji 250 tūkstošus reižu dienā, bet “Telegram” – 1,1 miljonu reižu dienā. Interese par šīm lietotnēm parādījusies tādēļ, ka no “Twitter” un “Facebook” ir dzēsti ASV prezidenta Donalda Trampa profili. Līdz ar to saniknotie Trampa atbalstītāji meklē jaunas platformas, kur turpināt dalīties ar savām idejām.