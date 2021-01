Viņķele samelojusies par “Astra Zeneca” unikālajām īpašībām

Savukārt portāls lsm.lv sestdienas vakarā piedāvā materiālu, kurā sīkāk analizē Ilzes Viņķeles izteikumus tieši par „Astra Zeneca” vakcīnām un mēģina noskaidrot, vai tie atbilst patiesībai. Viens no viņas argumentiem par labu tam, kādēļ Latvija pasūtījusi no kompānijas “AstraZeneca” maksimālo vakcīnu pret Covid-19 daudzumu, bijis tāds, ka pētījumā tā vienīgā no visām spējusi pārtraukt vīrusa transmisijas ķēdi. To Viņķele publiski paudusi vairākkārt.