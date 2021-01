Tuvojoties vakcīnu devu limitam, sestdien pret Covid-19 vakcinēti 644 cilvēki

Tādējādi izlietas gandrīz visas vakcinācijas pirmajam aplim paredzētās vakcīnas devas. Savukārt jau nākamajā nedēļā paredzēta mediķu vakcinēšanas otrā kārta, vakcīnas otro devu injicējot personām, kas to saņēmušas pirmās vēl pagājušā gada beigās.

Diennakts laikā visvairāk mediķu, kā jau ierasts, vakcinēti Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, kur poti pret Covid-19 saņēmuši 235 cilvēki, līdz ar to kopš vakcinēšanās kampaņas sākuma šajā iestādē sapotēti 3856 cilvēki. Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā ceturtdien vakcinēti 185 mediķi, bet kopumā tur pret Covid-19 sapotēti 3178 cilvēki.

Saskaņā ar ministrijas informāciju kopumā Latvija līdz šim ir saņēmusi 31 425 vakcīnas devas. Vēl mēneša beigās, nedēļā no 25.janvāra, plānots saņem "Moderna" vakcīnu piegādi - 2400 devas. Nedēļā no 8.februāra plānota 4800 "Moderna" vakcīnu devu piegāde. Vēl 15 600 "Moderna" vakcīnu devas gaidāmas februāra beigās. Par visām minētajām piegādēm vēl nav saņemts gala apstiprinājums no ražotāja.