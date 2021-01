Ķīnas autoražotājs izstrādājis elektroauto akumulatoru, ar kuru varēs nobraukt 1000 km

Šobrīd viens no elektromobiļu trūkumiem līdzās augstajai cenai ir sniedzamība jeb attālums, kādu iespējams nobraukt pēc mašīnas atvienošanas no rozetes. Vēl aizvien ir diezgan daudz tādu auto, kas maksā 30 un 40 tūkstošus eiro, taču no mājām nevar aizbraukt diži tālāk par 100 kilometriem, ja tai pašā dienā paredzēts tikt arī atpakaļ.