Latvija piešķīrusi patvērumu 13 Baltkrievijas pilsoņiem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) aģentūra LETA noskaidroja, ka laikā no pagājušā gada līdz šī gada 17.janvārim kopumā bija saņemti 50 patvēruma iesniegumi no Baltkrievijas pilsoņiem. No visiem iesniegumiem tikai viens bija saņemts pirms 2020.gada augusta, kad Baltkrievijā notika prezidenta vēlēšanas.