Sieviešu libido jau no attiecību sākuma ir zemāks nekā vīriešiem, lai gan sākumā ir laiks, kad ir atturēties no savstarpējiem pieskārieniem. Sievietes prot gudri nosargāt ģimeni un izlikties. Pastāv vispārēja tendence, ka sieviešu apmierinātība ar seksuālo dzīvi laika gaitā samazinās, taču tas nenozīmē, ka viņas retāk ļaujas tuvībai ar mīļoto vīrieti. Lai paceļ rokas tie vīrieši, kurus sievas ir krāpušas tā, ka viņas interese par jauno seksa objektu – mīļāko, ir ilgstoši palikusi nepamanīta? Ilgstošās attiecībās sievietes biežāk nekā vīrieši piekrīt vienkāršam dzimumaktam, taču tas nebūt nenozīmē, ka viņas ar to samierinās. Vīrieši, izmantojot palīglīdzekļus, var uzlabot sievietes apmierinātību. Seksuālā kaisle ar laiku ir mainījusies, un kaisles saglabāšana attiecībās prasa darbu un izdomu. Neviens no pāris no tā nav pasargāts.

Sociologs Edvards O. Laumanns daudzus gadus ir pētījis pāru seksuālo uzvedību.

Viens no viņa lozungiem ir sekss rada laimīgus pensionārus! Sievietes savā seksuālajā dzīvē bieži piedzīvo vilšanos un visam atmet ar roku. Rodas “kā ir tā ir” attieksme. Sievietes kaisle un alkas ar laiku izzūd. Vīrieši spēj prasmīgāk saglabāt kaisli, taču pamana viņas atsvešināšanos un daudz vieglprātīgāk dodas jaunu kaislību medībās, nekā sievietes.

Kādi orgasma veidi sievietēm ir nepieciešami? Mācīsimies no lesbietēm!

Zinātnieki ir secinājuši, ka lesbiešu attiecībās sievietes orgasmu izbauda par 15% biežāk un spēcīgāk. Kā tas var būt? Gan viendzimuma attiecību piekritējas, gan heteroseksuālās sievietes pētījumos atzina, ka visspēcīgākais un baudpilnākais orgasms ir orālā seksa laikā. Vienkārši lesbietes to dara biežāk. Taču nākas konstatēt, ka sievietes pašas ir vainīgas neapmierinātībā ar savu seksuālo dzīvi. Vairums vīriešu ir gatavi sniegt mīļotajai sievietei orālo baudu, taču sievietes nepiekrīt, jo satraukums par ķermeņa aromātu, savu izskatu utt., neļauj viņām atslābt. Lai gūtu spēcīgu orgasmu, nepieciešams pilnībā atslēgties no ikdienišķām domām.

Ko vēl lesbietes dara pareizi?

Otra atšķirība, kas atklājās, pētot 822 lesbiešu uzvedību, ir atšķirīgais draiksulību ilgums. Sievietes draiskuļojas vidēji 35-40 minūtes, savukārt vīrieša un sievietes draiskošanās ilgst 15-30 minūtes. Kāda ir saistība starp orgasmu un draiskošanās ilgumu? Var uzskatīt, ka, jo ilgāka ir penetrācija, jo vairāk palielinās sievietes G-punkta uzbudinājums. Bet tā nepavisam nav. Viņu ilgstošās draiskulības papildina krūšu, vēdera, muguras glāstīšana, daudz lubrikanta un klitora masāža. Tā ir vieta, kur sievietei ir visvairāk baudas nervu.

Sievietes seksuālais uzbudinājums rodas apvienojot visas šīs darbības, nevis tikai vaginālās penetrācijas rezultātā. Seksa terapeiti vīriešiem iesaka guļamistabā visu darīt 7 reizes lēnāk, nekā to darīja agrāk.

Klitora masāža nav tikai priekšspēle

Tā ir stimulācija, kura ir nepieciešama sievietei, lai viņa ilgtermiņā būtu apmierināta ar savu dzimumdzīvi un attiecībām. Orgasmi mēdz būt dažādi. Katra sieviete, kurai ir bijuši vismaz 2 orgasmi, zina, ka tie ir dažādi. Ir lokālie, kas atbrīvo no baudas spriedzes viļņa, un ir tādi, kas visu ķermeni satricina kā zemestrīce. Vaginālā penetrācija vairumam cilvēku asociējas ar pareizo ceļu uz baudas pasauli. Vīriešiem tā ir, taču sievietēm vaginālā orgasma sasniegšanai ir nepieciešama klitora glāstīšana un maigums. Diemžēl seksuālās zināšanas par sieviešu ķermeņa īpatnībām ir vājas, turklāt pašas sievietes ierobežo savu baudu potenciālu ar dažādiem tabu.

Jāpieņem zinātniskais fakts, ka sievietes orgasms nebūt nav atkarīgs tikai no vaginālās penetrācijas. Ir tādas darbības, kuras sievietēm ļoti patīk, piemēram, skūpsti, krūšu glāstīšana, apskāvieni, glāsti, kairināšana ar pirkstiem un penetrācija. Un tikai pēc tam darbības, kas baudas nervos orgasma lavīnu: 8000 tūkstoši klitora nervu galu, kas sniedzas līdz G-punktam. Ar spēcīgu erekciju vien nepietiek ilgstošām laimīgām attiecībām. Vīrieša seksuālās apmierinātības un laimīgu attiecību atslēga ir viņa sievietes orgasmi.

Sekss trijatā: tu, viņa un vibrators

Gandrīz 50% sieviešu ASV ir vismaz viens vibrators un ar tā palīdzību viegli sasniedz orgasmu. Tikai 10% no visiem pāriem izmanto īpašus, kopīgai baudai radītus vibratorus. Noņemam cepuri šo progresīvo vīriešu priekšā un aplaudējam!

Vibratori pāriem vīrieša vietā masē klitoru

Jaudīgi un diskrēti klitora stimulatori