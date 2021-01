Fiskālās disciplīnas padome: Valsts atbalsts Covid-19 krīzē nav pietiekams, tas būtu jāpārskata

Tāpēc nepieciešams steidzīgi un adekvāti investēt vakcinācijā, kam ir jābūt valdības galvenajai prioritātei šobrīd - gan no sabiedrības veselības, gan no ekonomiskā viedokļa.

"Līdz ar to vidējā termiņā ir jādomā par reformām, kas vērstas uz produktivitātes palielināšanu, izmantojot digitālās tehnoloģijas, bet neaizmirstot par sociālo aizsardzību tiem, kas cieš no šī procesa. Pasaules banka arī aicina sabalansēt riskus, kas rodas no strauji pieaugošā valsts parāda no vienas puses un ekonomiskās izaugsmes sabremzēšanās - no otras, kas rodas no pāragras fiskālās konsolidācijas," skaidroja FDP.