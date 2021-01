Kembridžas hercogiene bauda kādu īpašu Viņas Majestātes labvēlību. Uzzini kādu!

Elizabetei II, kura zināma kā sabiedriski aktīva monarhe, bija uz ilgu laiku jāatkāpjas no saviem pienākumiem, par prioritāti noliekot savas veselības sargāšanu. Par laimi, karaliene Elizabete II varēja paļauties uz sava vecākā mazdēla, prinča Viljama un hercogienes Ketrīnas atbalstu un karalisko pienākumu pārņemšanu.

Neskatoties uz to, ka karalienes vecākais dēls Velsas princis Čārlzs ir oficiāli nākamais troņmantnieks, sabiedrībā aizvien biežāk atskan runas, ka Elizabete tieši Viljamu un Keitu uzskata par "monarhijas nākotni" un "bez ierunām uzticas viņu spriedumiem".

Karaļnama eksperts Dankans Larkombe stāsta, ka hercogiene ir to priviliģēto personu lokā, kuriem ir "tiešā saziņas līnija" ar karalieni.

"Ketrīna arī šo privilēģiju bieži izmanto, lai varētu lūgt karalienes padomu, kas noder pildot karaliskos pienākumus," atklāj Dankans Larkombe izdevumam "OK!". "Tāpat Ketrīna zvana, lai painformētu vecvecmāmiņu par to kā iet trijām Kembridžu hercogu atvasēm vai iedotu telefona klausuli kādam no mazmazbērniem."