Topošais autovadītājs sašutis, ka pirms CSDD eksāmena nevar pavingrināties pie instruktora

FOTO: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu"

Topošajiem autovadītājiem jāņem vērā, ka tiesības jāiegūst trīs gadu laikā no mācību uzsākšanas brīža un CSDD braukšanas eksāmens jānokārto gada laikā pēc teorijas eksāmena nokārtošanas. Ar Covid-19 saistīto ierobežojumu dēļ autoskolas šobrīd ir slēgtas un instruktori braukšanas apmācību neveic. Tas nozīmē, ka var rasties sarežģījumi eksāmena kārtošanas laikā. Par to uztraucas arī topošais autovadītājs Jānis no Rīgas.