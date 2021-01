Pirms 20 miljoniem gadu Eirāzijas jūru dibenā dzīvoja lielas tārpu kolonijas

Šie plēsonīgie tārpi – saukti arī par saru tārpiem – dzīvoja jau pirms vairāk nekā 500 miljoniem gadu. Tāpēc, ka to ķermenis sastāvēja no mīkstajiem audiem, par tārpu eksistenci zinātnieki uzzināja no atrastajiem iespiedumiem un alām, kur tārpi reiz atradušies.