Krievijas opozīcijas "pirmā lēdija" Jūlija Navaļnija

“Visi no manis sagaida, ka es teikšu vai došu mājienus, ka es gribētu, lai Aleksejs pārtrauc darīt to, ko viņš dara. Nē, es atbalstu to, ko viņš dara,” intervijā pazīstamajam blogerim Jurijam Dudjam pagājušajā gadā norādīja Jūlija.